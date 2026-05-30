В Нью-Джерси протестующие заблокировали движение машин силовиков
06:15 30.05.2026 (обновлено: 08:38 30.05.2026)
В Нью-Джерси протестующие заблокировали движение машин силовиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты возле центра содержания нелегалов в Нью-Джерси блокируют движение машин силовиков, бросаясь на капот и бросая под колеса различные объекты.
  • Силовики применили слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих, и смогли проехать через толпу.
НЬЮАРК (штат Нью-Джерси), 30 мая - РИА Новости. Протестующие возле центра содержания нелегалов в Нью-Джерси блокируют движение машин силовиков: бросаются на капот и бросают под колеса разные объекты, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты возле соответствующего центра продолжились в ночь на субботу по мск. Силовики, как передал журналист агентства, применили слезоточивый газ, оттесняя протестующих. Активисты выступают за улучшение условий содержания мигрантов, критикуют политику действующей администрации.
На проезжающие авто активисты бросаются, запрыгивая на капот. Некоторые кидают под колеса конусы.
Силовики все же смогли проехать через толпу.
