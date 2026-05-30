Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за того, что в этот день вспоминают явление Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба, а также из-за связи со временем первого урожая, рассказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.