Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы - РИА Новости, 30.05.2026
06:30 30.05.2026
Священник рассказал, почему зеленый стал цветом дня Троицы

Вигилянский: в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба

© РИА Новости / Нина Зотина | Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский. Архивное фото
  • Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за связи с явлением Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба и временем первого урожая.
  • День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи, в 2026 году он выпадает на 31 мая.
  • В христианстве день Святой Троицы считается днем рождения Церкви, когда на апостолов снизошел Святой Дух в виде огненных языков.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за того, что в этот день вспоминают явление Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба, а также из-за связи со временем первого урожая, рассказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
День Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он выпадает на 31 мая. В этот день вспоминают явление Троицы Аврааму у Мамврийского дуба в Хевроне. Православные храмы в этот день принято украшать березовыми ветвями и цветами, а пол – устилать свежей травой. Священники же в этот день служат в зеленых одеждах.
"Прямого богословского основания нет. Есть символика цвета. Сошествие Святого Духа на апостолов было совершено в день ветхозаветной Пятидесятницы – праздник первого урожая, связанный с первыми плодами растений. Некоторые считают, что цвет связан с явлением трех ангелов Моисею под зеленым Мамврийским дубом. Это явление стало символом Троицы", – сказал РИА Новости Вигилянский.
В христианстве день Святой Троицы, или Пятидесятница, считается днем рождения Церкви. Через десять дней после Вознесения Иисуса Христа во время иудейской Пятидесятницы на апостолов снизошел Святой дух в виде огненных языков. По церковному преданию, после этого апостолы заговорили на разных языках и начали проповедовать народам учение Спасителя.
