00:44 30.05.2026
Священник рассказал, что делать в Троицкую субботу

Протоиерей Вигилянский: в Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы

  • В Троицкую родительскую субботу христиане должны молиться в храмах и дома за своих предков, сказал протоиерей Владимир Вигилянский.
  • В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших, включая Радоницу, 9 мая, а также несколько родительских суббот в течение года.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы в храмах и дома за своих предков, сказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
"В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем молитвенно своих предков, свой род, веруя, что и наши потомки вознесут молитвы Богу за нас. Обязательным являются для христиан молитвы в храмах и дома", – сказал он РИА Новости.
В Русской православной церкви установлены дни особого поминовения усопших. Это Радоница, день поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной войны – 9 мая, а также родительские субботы: Троицкая накануне праздника Троицы, Мясопустная накануне Масленицы, три субботы во время Великого поста и Дмитриевская перед днем памяти великомученика Димитрия Солунского, который отмечают 8 ноября по новому стилю.
