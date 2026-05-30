Священник рассказал, что делать в Троицкую субботу

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Троицкую родительскую субботу обязательны молитвы в храмах и дома за своих предков, сказал РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

"В Троицкую родительскую субботу мы вспоминаем молитвенно своих предков, свой род, веруя, что и наши потомки вознесут молитвы Богу за нас. Обязательным являются для христиан молитвы в храмах и дома", – сказал он РИА Новости.