10:37 30.05.2026
В России потушили 35 природных пожаров за сутки

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 35 природных пожаров на более 1,2 тыс га

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Сотрудник пожарной службы МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лесопожарные службы потушили в России 35 пожаров на площади более 1,2 тысячи гектаров за сутки
  • К полуночи на территории России действовало 22 лесных пожара на площади 21 541 гектар.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России 35 пожаров на площади более 1,2 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами ликвидировано 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 249 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи на территории РФ действовало 22 лесных пожара на площади 21 541 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Хабаровском крае - там было 10 пожаров на 20 714 гектарах, уточнили в Авиалесоохране.
