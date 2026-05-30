Пожар в частном секторе в деревне Верхняя Ирга в Свердловской области. 30 мая 2026

В деревне в Свердловской области два человека погибли при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном секторе в деревне Верхняя Ирга в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным министерства, пожар в частном секторе в Верхней Ирге ликвидирован, горели жилой дом и надворные постройки на площади в 200 "квадратов".

"В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни", - говорится в сообщении в канале главка на платформе "Макс".