В деревне в Свердловской области два человека погибли при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном секторе в деревне Верхняя Ирга в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным министерства, пожар в частном секторе в Верхней Ирге ликвидирован, горели жилой дом и надворные постройки на площади в 200 "квадратов".
"В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни", - говорится в сообщении в канале главка на платформе "Макс".
Жилье не было оснащено пожарным извещателем, причину возгорания установят дознаватели, уточнило МЧС.