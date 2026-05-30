В деревне в Свердловской области два человека погибли при пожаре
18:34 30.05.2026 (обновлено: 19:12 30.05.2026)
В деревне в Свердловской области два человека погибли при пожаре

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне Верхняя Ирга

© Фото : Главное управление МЧС России по Свердловской области — Пожар в частном секторе в деревне Верхняя Ирга в Свердловской области. 30 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В деревне Верхняя Ирга в Свердловской области произошел пожар в частном секторе, в результате которого ликвидированы жилой дом и надворные постройки на площади в 200 квадратных метров.
  • В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни, при этом жилье не было оснащено пожарным извещателем.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в частном секторе в деревне Верхняя Ирга в Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным министерства, пожар в частном секторе в Верхней Ирге ликвидирован, горели жилой дом и надворные постройки на площади в 200 "квадратов".
"В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни", - говорится в сообщении в канале главка на платформе "Макс".
Жилье не было оснащено пожарным извещателем, причину возгорания установят дознаватели, уточнило МЧС.
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
