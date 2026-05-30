На месте пожара в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области. 30 мая 2026

В Нижегородской области ликвидировали пожар в торговом центре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пожар в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области ликвидирован на площади 500 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС региона.

Сообщение о пожаре в ТЦ "Перекресток" поступило утром в субботу. Горел магазин одежды на втором этаже здания.

"Пожар полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров… В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении

Уточняется, что в тушении были задействованы 23 человека и девять боевых машин.