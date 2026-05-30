12:57 30.05.2026 (обновлено: 16:51 30.05.2026)
В Нижегородской области загорелся торговый центр

В нижегородском Заволжье загорелся ТЦ "Перекресток" на 180 квадратах

© Фото : МЧС Нижегородской области/MAXНа месте пожара в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области. 30 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В торговом центре "Перекресток" в городе Заволжье Нижегородской области вспыхнул пожар на площади 180 квадратных метров.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пожар тушат в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области на площади 180 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Перекресток" в Заволжье поступило утром в субботу.
«
"Здание разной этажности, 1-3 этажа, происходит горение на 2-м этаже в магазине одежды. В 11.50 (мск) локализация пожара на площади 180 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
