В Нижегородской области загорелся торговый центр

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Пожар тушат в торговом центре в городе Заволжье Нижегородской области на площади 180 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Сообщение о пожаре в ТЦ "Перекресток" в Заволжье поступило утром в субботу.
"Здание разной этажности, 1-3 этажа, происходит горение на 2-м этаже в магазине одежды. В 11.50 (мск) локализация пожара на площади 180 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.