09:28 30.05.2026 (обновлено: 09:36 30.05.2026)
В Армавире ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории перевалочной нефтебазы в Армавире произошел пожар из-за падения обломков БПЛА.
  • Возгорание ликвидировали, пострадавших нет, сообщили в Оперштабе.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА на территории перевалочной нефтебазы в Армамире, он ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Кубани.
"В Армавире ликвидировали возгорание на территории перевалочной нефтебазы. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оперштаба.
Там же отметили, что пострадавших нет, на месте работали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России.
ПроисшествияАрмавирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
