Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

11:27 30.05.2026 (обновлено: 12:48 30.05.2026)
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Оценки за поведение не будут ставить в первом классе, следует из приказа Министерства просвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся <…> может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов", — говорится в документе.

В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны.
Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.
Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов.
