Первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Оценки за поведение не будут ставить в первом классе, следует из приказа Министерства просвещения, с которым ознакомилось РИА Новости.

« "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся <…> может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое". Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов", — говорится в документе.

В следующем учебном году оценку за поведение введут в десяти школах каждого из регионов. Еще спустя год эту модель планируют внедрить во все общеобразовательные организации страны.

Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.