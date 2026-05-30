Плющенко анонсировал новые переходы фигуристов в его академию

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о грядущих новых переходах в его академию фигурного катания "Ангелы Плющенко".
На прошлой неделе Плющенко сообщил о том, что в его группу перешла бронзовая медалистка чемпионата России Ксения Синицына.
"В связи с новыми переходами, которые состоялись накануне и еще состоятся, я не исключаю, что вновь прибывшие спортсмены будут участвовать в моих шоу. Будет очень интересно", - сказал Плющенко на мероприятии в рамках Ночи Московского спорта
Плющенко 43 года, он является обладателем четырех олимпийских медалей, в том числе двух золотых, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы. Спортсмен открыл свою академию фигурного катания "Ангелы Плющенко" в апреле 2017 года и приступил к тренерской деятельности.