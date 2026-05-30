Российский пловец завоевал золото на турнире "Маре Нострум" в Барселоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине на третьем этапе турнира «Маре Нострум» в Барселоне с результатом 53,72 секунды.
- Иван Кожакин и Кирилл Пригода завоевали серебро на дистанциях 50 м брассом и 200 м брассом соответственно.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский пловец Мирон Лифинцев стал победителем на дистанции 100 м на спине на третьем этапе международного турнира турнира "Маре Нострум" в Барселоне.
Лифинцев преодолел дистанцию за 53,72 секунды. Второе место занял чех Мирослав Кнедла (54,02), третьим стал аргентинец Улисес Саравия (54,60).
Россиянин Иван Кожакин завоевал серебро на дистанции 50 м брассом с результатом 26,88 секунды. Первое место занял Майкл Хули (26,77) из ЮАР, третьим стал белорус Илья Шиманович (27,06).
Серебряным медалистом также стал Кирилл Пригода, который на дистанции 200 м брассом показал результат 2 минуты 9,56 секунды. Первым финишировал нидерландец Каспар Корбо (2.08,50), третьим стал француз Марк-Антуан Оливье (2.11,77)
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном.