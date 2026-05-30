КУРСК, 30 мая — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий, этнический суданец Даниель Жарков рассказал РИА Новости, что отец назвал его дурачком за решение пойти воевать в составе ВСУ в 2022 году.
"Мать была в шоке... Отец сразу сказал: ну, дурачок", — сообщил Жарков.
Жарков родился в городе Фастов Киевской области в семье суданца и украинки. Он начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде, откуда сбежал. Позже был задержан полицией и отправлен на фронт в составе 14-й бригады "Красная калина", которая входит в состав группировки "Азов"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
