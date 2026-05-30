Назван метод сэкономить на платежах за холодную воду

"Базовый документ для расчета платы за воду — постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в него внесено существенное изменение: если ранее все повышающие коэффициенты при отсутствии приборов учета были 1,5, теперь введен отдельный коэффициент для холодной воды — 3", — пояснил эксперт.