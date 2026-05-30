Назван метод сэкономить на платежах за холодную воду

Юрист Моисеев предупредил об отдельном коэффициенте в тарифе на холодную воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России введен отдельный повышающий коэффициент для холодной воды — 3 при отсутствии приборов учета, сообщил юрист Андрей Моисеев.
  • Повышающий коэффициент не касается горячей воды и электроэнергии, а также тех, у кого нет технической возможности установить счетчик, пояснил эксперт.
  • По его словам, пропуск срока поверки прибора учета не влечет автоматического применения коэффициента, если потребитель сможет доказать исправность счетчика.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Для кого введен тройной повышающий коэффициент тарифа на холодную воду и как избежать его применения, агентству “Прайм” рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
"Базовый документ для расчета платы за воду — постановление правительства № 354. В ноябре 2025 года в него внесено существенное изменение: если ранее все повышающие коэффициенты при отсутствии приборов учета были 1,5, теперь введен отдельный коэффициент для холодной воды — 3", — пояснил эксперт.
Горячей воды и электроэнергия нововведение не касается, как и тех, у кого нет технической возможности установить счетчик. Само по себе его отсутствие не нарушение. Верховный суд подтвердил, что применять повышающий коэффициент задним числом за уже истекшие расчетные периоды незаконно, указал Моисеев.
"Пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор: потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен", — подытожил он.
РоссияАндрей Моисеев (юрист)РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоДеньгиЖКХ
 
 
