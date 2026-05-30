22:33 30.05.2026
В Пятигорске девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией

В Пятигорске девять человек госпитализировали с кишечной инфекцией

Сотрудница больницы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией в Пятигорске, предварительно, они посещали одно кафе.
  • Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заведение общественного питания закрыто.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией в Пятигорске, предварительно, они посещали одно кафе, заявил глава города Дмитрий Ворошилов.
"Девять человек поступили в городскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Предварительно, все они были клиентами одного из городских кафе. Роспотребнадзору предстоит разобраться в причинах", - написал мэр в канале на платформе "Макс".
Позднее Ворошилов сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, детей среди поступивших в больницу нет. Заведение общественного питания, которое посещали пострадавшие, закрыто, добавил глава города.
ПроисшествияПятигорскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
