В Пятигорске девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией в Пятигорске, предварительно, они посещали одно кафе.
- Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заведение общественного питания закрыто.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Девять человек поступили в больницу с кишечной инфекцией в Пятигорске, предварительно, они посещали одно кафе, заявил глава города Дмитрий Ворошилов.
"Девять человек поступили в городскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией. Предварительно, все они были клиентами одного из городских кафе. Роспотребнадзору предстоит разобраться в причинах", - написал мэр в канале на платформе "Макс".
Позднее Ворошилов сообщил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, детей среди поступивших в больницу нет. Заведение общественного питания, которое посещали пострадавшие, закрыто, добавил глава города.