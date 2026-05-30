22:23 30.05.2026
Герой России получил спецприз кинофорума "Золотой Витязь"

Герой России Олег Пивоваров получил спецприз кинофорума "Золотой Витязь"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герой России, участник СВО Олег Пивоваров получил спецприз XXXV международного кинофорума «Золотой Витязь».
  • Спецприз присудили за документальный фильм «Вызываю огонь на себя».
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Спецприз XXXV международного кинофорума "Золотой Витязь" получил Герой России, участник СВО Олег Пивоваров, снявшийся в документальном фильме "Вызываю огонь на себя", сообщила РИА Новости пресс-секретарь кинофорума Мария Дубовикина.
"Дипломом кинофорума отмечена картина про Героя России Олега Пивоварова, а сам герой документального фильма получил спецприз "Золотой Витязь", - сказала Дубовикина.
Олег Пивоваров - кавалер ордена Мужества, участник второго потока президентской программы "Время героев". Участник СВО с позывным "Атом". Удостоен звания Герой России.
Международный кинофорум "Золотой Витязь" уже 35 лет объединяет кинематографистов и деятелей культуры славянских и православных народов под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". Проводится при поддержке министерства культуры РФ. Открылся форум в Севастополе 22 мая. В нем представлены 120 киноработ из 16 стран мира. Торжественная церемония закрытия и награждение лауреатов состоялись 30 мая в театре имени Луначарского.
