В Петербурге подростки на питбайке столкнулись с легковушкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток на питбайке, который вез 14-летнего пассажира, столкнулся с легковушкой на перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, оба госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.