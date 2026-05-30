В Петербурге подростки на питбайке столкнулись с легковушкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток на питбайке, который вез 14-летнего пассажира, столкнулся с легковушкой на перекрестке в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, оба госпитализированы с травмами средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, в пятницу днем на перекрестке 6-й Красноармейской улицы и улицы Егорова 16-летний водитель питбайка, проезжая нерегулируемый перекресток, столкнулся с автомобилем Lada Granta.
"В результате ДТП водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
На подростка составлены административные протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) и 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей).
По факту аварии проводится проверка.