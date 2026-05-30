В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 30.05.2026
02:23 30.05.2026
В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

РИА Новости: с 1 августа будут увеличены пенсии работающим пенсионерам

© РИА Новости / Александр Кряжев
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Выплата пенсии в одном из отделений "Почты России". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пенсии работающим пенсионерам будут увеличены с 1 августа.
  • Индексация составит сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пенсии работающим пенсионерам с 1 августа будут увеличены на сумму заработанных за 2025 год индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на три балла, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Ежегодно 1 августа работающим пенсионерам проводится индексация пенсии. В этом году, также 1 августа, произойдет индексация пенсии пенсионерам, отработавшим 2025 год", - сказала Бессараб.
Она отметила, что индексация будет произведена на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), но не более чем на 3 ИПК.
