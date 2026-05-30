Павлович после победы над Тейшейрой попросил у Уайта титульный бой в UFC

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович после победы над бразильцем Таллисоном Тейшейрой обратился к генеральному директору Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту с просьбой дать ему титульный бой.
"Пришло время, я хочу сказать Дэйне: дай мне титульный бой или хотя бы претендентский поединок", — сказал Павлович.
На счету 34-летнего россиянина теперь 21 победа при трех поражениях в ММА. В ноябре 2023 года Павлович дрался за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе, тогда он уступил британцу Тому Аспиналлу.