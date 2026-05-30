11:03 30.05.2026
В ЕР потребовали установить единые правила пользования платными парковками

Болилая: ЕР требует установить единые правила пользования платными парковками

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Единая Россия" требует установить единые правила пользования платными парковками.
  • В новую Народную программу партии поступают жалобы водителей: неясный процесс оплаты, разные правила в зависимости от города, штрафы из-за технических задержек.
  • "Единая Россия" считает, что парковки должны быть удобным сервисом для людей.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Единая Россия" требует установить единые правила пользования платными парковками, сообщила член экспертного совета партии по подготовке Народной программы Людмила Болилая.
Она отметила, что в последние несколько недель в новую Народную программу партии поступают жалобы водителей на проблемы на парковках, среди них: неясный процесс оплаты парковочного места, разные правила в зависимости от города, штрафы из-за технических задержек.
"В преддверии лета это становится особенно острым вопросом - миллионы семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе. Нужны единые, понятные и прозрачные правила пользования платными парковками. Водитель должен понимать, сколько стоит место и как удобно и своевременно его оплатить", - приводятся слова Болилой на сайте ЕР.
Она отметила, что парковки, в первую очередь являются сервисом для людей, а не способом заработать на гражданах.
Платная парковка - РИА Новости, 27.05.2026
Минтранс предложил ввести постоплату парковок
27 мая, 19:03
 
