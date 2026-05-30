Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Парижа полицейский застрелил мужчину, напавшего на него - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 30.05.2026
В пригороде Парижа полицейский застрелил мужчину, напавшего на него

В пригороде Парижа полицейский застрелил вооруженного мужчину, напавшего на него

© AP Photo / Nicolas GarrigaСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Nicolas Garriga
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пригороде Парижа полицейский застрелил мужчину, который ранил двух человек в ходе жилищного спора.
  • Мужчина был вооружен двумя ножами и угрожал правоохранителям, прибывшим на вызов.
  • Генеральная инспекция национальной полиции Франции начала расследование правомерности действий полицейского.
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейский в пригороде Парижа застрелил вооруженного двумя ножами мужчину, который ранил двух человек и затем бросился на прибывших правоохранителей, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию.
"Мужчина, который был вооружен двумя ножами и вел себя угрожающим образом, был застрелен полицейским… в (коммуне - ред.) Бобиньи", - говорится в материале канала.
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В США вооруженный мужчина удерживал в заложниках женщину девять часов
4 мая, 17:54
По данным телеканала, правоохранители прибыли на вызов из-за жилищного спора, в ходе которого два человека получили ранения холодным оружием. На месте они столкнулись с вооруженным мужчиной, который бросился на них, добавил канал. Один из полицейских применил служебное оружие, чтобы нейтрализовать злоумышленника, который впоследствии скончался, несмотря на вмешательство врачей, уточнил телеканал.
Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) начала расследование и изучит правомерность действий полицейского, заключил канал.
Как показали результаты проведенного в четверг-пятницу опроса компании CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche, 72% граждан Франции считают, что преступность в стране вышла из-под контроля. Опрос был проведен на фоне недавней серии смертельных инцидентов, связанных с наркоторговлей.
Башня Секретной службы на территории резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. 22 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Вооруженный мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Трампа
22 февраля, 17:05
 
В миреПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала