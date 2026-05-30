В пригороде Парижа полицейский застрелил мужчину, напавшего на него

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Полицейский в пригороде Парижа застрелил вооруженного двумя ножами мужчину, который ранил двух человек и затем бросился на прибывших правоохранителей, сообщил в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию.
"Мужчина, который был вооружен двумя ножами и вел себя угрожающим образом, был застрелен полицейским… в (коммуне - ред.) Бобиньи", - говорится в материале канала.
По данным телеканала, правоохранители прибыли на вызов из-за жилищного спора, в ходе которого два человека получили ранения холодным оружием. На месте они столкнулись с вооруженным мужчиной, который бросился на них, добавил канал. Один из полицейских применил служебное оружие, чтобы нейтрализовать злоумышленника, который впоследствии скончался, несмотря на вмешательство врачей, уточнил телеканал.
Генеральная инспекция национальной полиции Франции (IGPN) начала расследование и изучит правомерность действий полицейского, заключил канал.
Как показали результаты проведенного в четверг-пятницу опроса компании CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche, 72% граждан Франции считают, что преступность в стране вышла из-под контроля. Опрос был проведен на фоне недавней серии смертельных инцидентов, связанных с наркоторговлей.