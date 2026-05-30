Как попытки омолодиться могут привести к плохим последствиям

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Многие люди стремятся к сохранению здоровья и моложавого вида. Однако, предупреждает эксперт, попытки сделать лучше на самом деле могут навредить организму человека.

В чем опасность погони за молодостью? Как сохранить здоровье в преклонные годы?

Кого считать молодым?

По словам профессора, директора АНО "Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтология" Кирилла Прощаева, молодость определяется способностью организма выполнять свои биологические функции. По мере взросления в теле происходят естественные изменения, такие как снижение уровня половых гормонов и другие физиологические процессы, являющиеся нормальными этапами старения.

Сейчас Министерство здравоохранения России считает молодыми людей до 39 лет, тогда как Всемирная организация здравоохранения считает, что диапазон можно увеличить до 44 лет. Кирилл Прощаев пояснил, что классификация ВОЗ (18–44 года — молодые люди, 45–59 — средний возраст, 60–74 — пожилые) имеет четкую физиологическую основу.

"В молодом возрасте в организме нет признаков, характерных для старших групп, и для людей этого возраста характерны свои особенности обмена веществ и метаболизма", — сказал врач изданию "Подмосковье сегодня".

Опасности гонки за молодостью

Прощаев предупреждает, что попытки повернуть время вспять могут погубить.

"Не можем мы женщине в 70 лет сделать такой же набор гормонов, как в 30, — это просто погубит ее. Так же, как и мужчину. В этом глубочайшее заблуждение поборников омоложения", — заявил профессор.

При этом сделать себя более здоровым, бодрым и функциональным можно в любой период, даже после 75 лет. Главное, чтобы человек не стеснялся своего возраста. Причем задаться целью прожить до ста лет никогда не поздно.

"Проводились исследования на довольно больших группах, когда люди меняли свое отношение к здоровью и образу жизни в возрасте 70 лет. Даже они достигали хороших результатов по сравнению с людьми, кто ничего не предпринял для улучшения качества жизни", — рассказал Прощаев.

Помогут отсрочить старость

По мнению специалиста, для здорового старения необходимо сочетание четырех типов физической активности: аэробных, силовых тренировок, упражнений на баланс и растяжки. Только комплексный подход к физической активности обеспечивает хорошее здоровье в зрелом возрасте.

Эксперт отметил, что аэробные нагрузки, такие как бег, плавание и езда на велосипеде, тренируют сердечно-сосудистую систему, снижая риск инфарктов и инсультов. Силовые тренировки способствуют предотвращению возрастной потери скелетной мышечной массы и функции мышц.

Очень важны и тренировки для развития баланса. "С возрастом в силу разных причин повышается риск падений, а возможность балансировать может утрачиваться", — объяснил "Газете.ру" Прощаев.

Два правила

Важный шаг на пути к долгожительству до ста лет — правильное питание, подчеркнул геронтолог.

"Необходимо немного недоедать и не переедать. Сократить потребление сахара и соли. Советую включить в рацион не менее 500 граммов в сутки свежих цветных овощей и фруктов, которые нужно употребить не менее чем в пять приемов. Но доля овощей здесь должна преобладать", — объясняет эксперт.

