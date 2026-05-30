В Одессе сотрудники военкомата распылили газ в военного

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юго-западе Украины распылили из баллончика газ в военного из числа местных жителей, когда он попытался заступиться за мужчину во время его насильственной мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".

На опубликованных с записью кадрах видно, как несколько людей в форме схватили украинца и начали заталкивать его в микроавтобус. Очевидец, которых снимал это на камеру, открыто возмутился происходящим. После этого один из работников военкомата достал баллончик и распылил его содержимое в лицо мужчине.