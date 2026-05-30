В Одессе сотрудники военкомата распылили газ в военного

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники военкомата в Одессе распылили газ из баллончика в военного, когда тот попытался заступиться за мужчину во время его насильственной мобилизации.
- Люди в форме схватили украинца и начали заталкивать его в микроавтобус, а работник военкомата распылил газ в лицо очевидцу.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юго-западе Украины распылили из баллончика газ в военного из числа местных жителей, когда он попытался заступиться за мужчину во время его насильственной мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Военкомы в Одессе силой затолкали мужчину в микроавтобус. За него пытался заступиться другой военный, но его запшикали газом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На опубликованных с записью кадрах видно, как несколько людей в форме схватили украинца и начали заталкивать его в микроавтобус. Очевидец, которых снимал это на камеру, открыто возмутился происходящим. После этого один из работников военкомата достал баллончик и распылил его содержимое в лицо мужчине.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В Черкассах толпа отбила мобилизованного у ТЦК
19 мая, 22:14