Пути объезда трассы "Новороссия" проработаны, заявил Балицкий

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Проработаны альтернативные пути объезда трассы Р-280 "Новороссия" в зависимости от оперативной обстановки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий ранее сообщил, что в регионе присутствуют определенные логистические трудности, но они носят локальный и временный характер, в целом логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме.
"Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что работа ведется в постоянной координации с властями ДНР и Херсонской области, и призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.