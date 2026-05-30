Пути объезда трассы "Новороссия" проработаны, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.05.2026
21:18 30.05.2026
Пути объезда трассы "Новороссия" проработаны, заявил Балицкий

© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Место сброса мин на участок трассы "Новороссия" в районе границы Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о проработке альтернативных путей объезда трассы Р-280 «Новороссия».
  • Балицкий подчеркнул, что работа ведется в координации с властями ДНР и Херсонской области.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Проработаны альтернативные пути объезда трассы Р-280 "Новороссия" в зависимости от оперативной обстановки, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий ранее сообщил, что в регионе присутствуют определенные логистические трудности, но они носят локальный и временный характер, в целом логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме.
"Проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что работа ведется в постоянной координации с властями ДНР и Херсонской области, и призвал жителей региона доверять только проверенным источникам информации.
