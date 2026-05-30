Плющенко и Медведева проведут фан-встречи на "Ночи московского спорта"
08:30 30.05.2026
Плющенко и Медведева проведут фан-встречи на "Ночи московского спорта"

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российские фигуристы Евгений Плющенко и Евгения Медведева проведут фан-встречи в рамках "Ночи московского спорта", которая пройдет 30 мая, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.
Фан-встречи пройдут в Ильинском сквере. Начало мероприятия с Медведевой – 19:00, с Плющенко – 19:40, а в 20:20 на этой же локации пройдет встреча со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
В этот же день для любителей сайклинга пройдут четыре тренировки в Климентовском переулке. Начало первой активности в 19:00, второй – в 19:50, третьей – в 20:40, последней – в 21:25.
В этом же месте с 19:00 пройдут четыре тренировки в гамаках. Начало активностей в 19:00, 19:50, 20:40, 21:25.
Также в Климентовском переулке с 19:00 до 22:00 проведут тренировки с использованием подвесных петель (TRX-тренировки).
На Кудринской площади пройдут четыре занятия по джампингу. Начало тренировок в 19:00, 19:50, 20:40, 21:25. Еще в этой локации будет работать с 19:00 до 22:00 полоса препятствий.
В Леонтьевском переулке проведут турнир по стритбаскету для всех желающих, начало – в 19:00, в 20:00 начнется конкурс по броскам для всех, а в 21:00 – свободная игра.
Кроме того, падел-корты будут работать у метро "Баррикадная", "Третьяковская", "Римская". Гости смогут принять участие в любительском турнире по паделу.
"Ночь московского спорта" 30 мая ждет гостей на активности, расположенные на площадках – Арбате, Парке Горького, Климентовском переулке, Кудринской площади, Ильинском сквере, Леонтьевском переулке. Проведут порядка 100 тренировок, ярких выступлений и мастер-классов для всей семьи.
Вход свободный. На некоторые активности потребуется предварительная регистрация.
 
