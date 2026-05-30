01:43 30.05.2026
Президент Польши заявил, что глава Минобороны страны выставил себя дураком

Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польском правительстве разгорелся конфликт из-за подписания оборонного соглашения с Великобританией без предварительного информирования президента.
  • Президент Кароль Навроцкий заявил, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш "выставил себя дураком".
  • Он подчеркнул, что перед подписанием документа он должен ознакомиться с его содержанием и иметь доступ к информации бюро национальной безопасности.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш "выставил себя дураком" на фоне разворачивающегося в польском правительстве конфликта по поводу подписания оборонного соглашения с Великобританией, сообщает портал Onet.
В Польше недавно разразился скандал по поводу того, что правительство не проинформировало заранее президента о подписании соглашения по безопасности с Великобританией. В связи с этим возникли сомнения в том, подпишет ли Навроцкий закон о ратификации данного соглашения.
"В пятницу президент Навроцкий заявил, что Косиняк-Камыш "выставил себя дураком", критикуя позицию канцелярии президента. Он подчеркнул, что перед подписанием документа он должен ознакомиться с его содержанием и иметь доступ к информации бюро национальной безопасности", - пишет портал.
Отмечается, что позднее министр обороны, отвечая на вопрос журналистов о таком заявлении президента, заявил, что если Польша подпишет договор об обороне с Великобританией, это будет поводом для празднования, а не для печали, и заверил, что все процедуры, касающиеся международных договоров, соблюдаются.
"Я думаю, что это все угрызения совести президента , которые он сейчас пытается скрыть, нападая на меня. Я не буду слишком об этом беспокоиться", - добавил министр.
В миреПольшаВеликобританияКароль НавроцкийВладислав Косиняк-Камыш
 
 
