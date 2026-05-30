В Тюмени попытка мужчины надругаться над ребенком попала на камеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени домовые камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку мужчины надругаться над ребенком.
- Подозреваемый задержан, ребенка спасла женщина, которая проезжала мимо.
ТЮМЕНЬ, 30 мая – РИА Новости. Попытку мужчины надругаться над ребенком зафиксировали домовые камеры видеонаблюдения в Тюмени, соответствующие кадры распространились в местных пабликах.
На видео видно, как мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Ему пытается помешать девочка, а подбежавшему мальчику удается удержать дверь в подъезд открытой. На крики детей приходит женщина, которая выводит девочку из подъезда. Судя по титрам на видео, инцидент произошел 28 мая после 15.00 по местному времени. В комментариях к публикации сообщается, что ребенка спасла мимо проезжавшая женщина, подозреваемый задержан.
В пресс-службе СУСК по Тюменской области РИА Новости отказались прокомментировать ситуацию. В УМВД на момент публикации комментарий не предоставили.