Жителя Петербурга задержали после стрельбы из пневмата по автобусам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам на остановке, повредив стекла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, 24 мая в полицию поступило сообщение водителя о повреждении стекол двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. По словам заявителя, он услышал хлопки, после чего заметил отъезжавший автомобиль.
Уголовное дело было возбуждено по статье о вандализме (статья 214 УК РФ).
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У задержанного изъят пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления", - говорится в сообщении.
Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ГУМВД.