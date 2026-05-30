Рейтинг@Mail.ru
Жителя Петербурга задержали после стрельбы из пневмата по автобусам - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 30.05.2026
Жителя Петербурга задержали после стрельбы из пневмата по автобусам

МВД: жителя Петербурга задержали после стрельбы из пневмата по автобусам

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге местный житель предположительно устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам на остановке, повредив стекла.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам на остановке, повредив стекла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно Telegram-каналу ведомства, 24 мая в полицию поступило сообщение водителя о повреждении стекол двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. По словам заявителя, он услышал хлопки, после чего заметил отъезжавший автомобиль.
Десять судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Якутии во время ледохода сорвало с якорных цепей десять судов
Вчера, 15:07
Уголовное дело было возбуждено по статье о вандализме (статья 214 УК РФ).
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего подозреваемого. У задержанного изъят пневматический пистолет, который, по предварительным данным, использовался при совершении преступления", - говорится в сообщении.
Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ГУМВД.
Мужчина затащил ребенка в подъезд в Тюмени. Видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Тюмени попытка мужчины надругаться над ребенком попала на камеры
Вчера, 13:58
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала