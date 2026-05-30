Жителя Петербурга задержали после стрельбы из пневмата по автобусам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который, предположительно, устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам на остановке, повредив стекла, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно Telegram-каналу ведомства, 24 мая в полицию поступило сообщение водителя о повреждении стекол двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. По словам заявителя, он услышал хлопки, после чего заметил отъезжавший автомобиль.