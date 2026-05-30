Движение по Крымскому мосту временно остановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту временно остановлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Также, как сообщили в ГУ МЧС по Крыму, в республике введены беспилотная и ракетная опасности.
