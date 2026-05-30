В Москве отремонтировали три жилых дома с библиотеками

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Три жилых дома, в которых расположены городские библиотеки, капитально отремонтировали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В столичных жилых домах на первых этажах зачастую расположены различные организации. Среди них магазины, парикмахерские, отделения почты, реже встречаются дома с библиотеками. В комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, как в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда обновляли такие дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание по адресу: Новопесчаная улица, дом 23, корпус 7 привели в порядок в 2025 году. В нем расположена библиотека № 24 - культурный центр имени Назыма Хикмета. Дом входит в ансамбль застройки района Песчаных улиц (1947–1955 годы) по проекту архитекторов З.М. Розенфельда и П.В. Помазанова.

"Семиэтажное здание построили в 1952 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики. Угловой фасад со стороны улицы облицован керамической плиткой, остальные выполнены из кирпича. Углы здания декорированы рустовым камнем. На фасадах четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом. По периметру здания расположен венчающий карниз с дентикулами" - добавляется в сообщении.

Также в ходе ремонта обновили фасад дома, подвал и заменили ряд инженерных систем. Для этого разработали специальный проект, учитывающий все особенности строения и наличие декора, а также были подобрали необходимые технологии и материалы.

"В рамках работ по фасаду специалисты промыли открытые плоскости от накопившихся загрязнений и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки. Затем обработали антигрибковым составом места намокания и гидрофобизировали стены здания для надежной защиты кирпича и керамической плитки от дождя и снега. На завершающем этапе оштукатурили и окрасили в серо-белый цвет декоративные элементы: угловые русты, полуциркульные наличники, пояса и карниз", - говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание было уделено балконам: там восстановили поврежденные плиты, заменили напольное покрытие и отливы. После всех основных работ восстановили цоколь дома и произвели замену наружного водостока. В местах общего пользования установили современные стеклопакеты. Кроме того, привели в порядок подвальное помещение, обновили систему электроснабжения, произвели замену стояков водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.

"В жилом здании на Алтуфьевском шоссе (дом 91) расположена Лианозовская библиотека №57. 12-этажный многоквартирный дом построили в 1979 году по проекту модификации типовой серии. Здание имеет простую форму в плане, а его на фасадах нет декоративных элементов", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что в 2025 году обновили фасад и подвал здания, а также заменили инженерные системы. Современная технология с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках для восстановления фасадов панельных домов, декорированных прямоугольной глазурованной плиткой, - это возможность дать домам поздней советской застройки вторую жизнь.

"Изначально свою облицовку стеновые панели получали на производстве, теперь при выполнении капитального ремонта специалисты на месте возвращают исходные технические характеристики фасадным поверхностям, и дом становится более энергоэффективным и красивым", - говорится в сообщении.

Также для удобства жителей все восстановительные мероприятия разбили на несколько этапов. Сначала провели подготовительные работы, такие как простукивание фасада и удаление бухтящей плитки. Стены тщательно промыли специальными очищающими средствами, а затем нанесли клеевые смеси с армирующей сеткой и декоративные составы.

"После полной подготовки фасадных плоскостей приступили к герметизации швов и окраске фасада. По колористическому решению дом обрел цвета "синий коэлин" и "сигнальный белый". На завершающем этапе отремонтировали входы в здание, балконы и цокольную часть. В местах общего пользования установили современные окна. Кроме того, привели в порядок подвал и заменили магистрали инженерных систем", - уточняется в сообщении.

В многоквартирном здании по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 97 расположена Лианозовская детская библиотека 12-этажное строение возвели в 1979 году по проекту типовой серии. Здание имеет г-образную форму. В прошлом году специалисты привели в порядок фасад, крышу, подвал, а также заменили ряд внутренних инженерных систем.

"Особое внимание направлено на выполнение работ по приведению в надлежащий вид стен фасада здания, которые еще на заводе были отделаны декоративной плиткой. Почти за полвека она потеряла цвет, а местами отвалилась", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что для восстановления фасадов такого типа специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали особую технологию с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот специальный состав разрабатывался несколько лет. Наносить его можно непосредственно на старую плитку.

"Специалисты промыли открытые поверхности, простучали и удалили отслоившуюся плитку. Затем нанесли специальный штукатурно-клеевой и одновременно армирующий состав, так как в составе есть сетка из стекловолокна либо из базальтового волокна, а после этого - декоративную штукатурку и специальное паропроницаемое окрасочное покрытие. Межпанельные швы герметизировали", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что здание окрасили в цвета "желтые медовые соты", платиново-серый и классический белый. Кроме того, в порядок привели входные группы и обновили покрытие цоколя. В местах общего пользования установили новые современные стеклопакеты.

"На крыше многоквартирного дома прошли работы по замене кровельного настила. Специалисты обновили стяжку и восстановили уклон кровли. Далее в два этапа они уложили мягкое кровельное покрытие. В ходе ремонта также привели в порядок подвал и заменили магистрали инженерных систем", - говорится в сообщении.