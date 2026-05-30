Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото

Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в субботу ожидается температура от +11 до +13 градусов и кратковременные дожди.

В воскресенье днем температура поднимется до +13–+15 градусов, но все равно останется ниже климатической нормы на 5–6 градусов.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Погода в выходные в Москве будет прохладной - не выше плюс 15, в субботу пройдет дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Погода в выходные еще остается холодной. Температура будет постепенно повышаться, но очень медленно. (В субботу - ред.) дневная температура составит плюс 11 - плюс 13 градусов, и будут приниматься кратковременные дожди", - рассказала агентству Позднякова

Синоптик уточнила, что в ночь на воскресенье температура будет подниматься до плюс 4 - плюс 6, по области - до плюс 2 градусов.