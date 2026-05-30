07:08 30.05.2026
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные

Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу ожидается температура от +11 до +13 градусов и кратковременные дожди.
  • В воскресенье днем температура поднимется до +13–+15 градусов, но все равно останется ниже климатической нормы на 5–6 градусов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Погода в выходные в Москве будет прохладной - не выше плюс 15, в субботу пройдет дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в выходные еще остается холодной. Температура будет постепенно повышаться, но очень медленно. (В субботу - ред.) дневная температура составит плюс 11 - плюс 13 градусов, и будут приниматься кратковременные дожди", - рассказала агентству Позднякова.
Синоптик уточнила, что в ночь на воскресенье температура будет подниматься до плюс 4 - плюс 6, по области - до плюс 2 градусов.
"Дневная температура за счет того, что будет больше прояснений, повысится, составит от плюс 13 до плюс 15 градусов, но температурный фон еще остается ниже климатической нормы на 5-6 градусов", - отметила метеоролог.
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
