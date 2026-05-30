В Москве мошенники обманули пенсионерку на 37 миллионов рублей
12:35 30.05.2026 (обновлено: 13:01 30.05.2026)
В Москве мошенники обманули пенсионерку на 37 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманули пенсионерку в Москве на 37 миллионов рублей под предлогом замены ключей от домофона.
  • Злоумышленники почти три месяца поддерживали связь с 72-летней женщиной, выманив у нее все сбережения и ювелирные изделия.
  • Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули пенсионерку на 37 миллионов рублей в Москве, злоумышленники почти три месяца "удерживали" женщину на связи, сообщает столичная прокуратура.
"Денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму более 37 миллионов рублей за замену домофона похитили мошенники у обманутой пенсионерки", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники почти 3 месяца "удерживали" на связи связи 72-летнюю москвичку, выманив у нее все сбережения и ювелирные изделия.
Как сообщили в прокуратуре, началось все со звонка якобы сотрудника управляющей компании о замене ключей от домофона. Согласившись на получение новых ключей, пенсионерка выполнила требование звонившего, подтвердив голосом согласие и назвав свои личные данные.
"Спустя некоторое время с женщиной связался лжесотрудник "банковского надзора", заявив, что ее персональные данные похищены мошенниками, и якобы они получили доступ к ее счетам. Злоумышленники посоветовали москвичке следовать их телефонным указаниям, чтобы сохранить свои деньги", - отмечается в сообщении.
Не рассказав о случившемся своим родственникам, женщина снимала со счетов накопления и передавала их курьерам, получая взамен якобы уведомления об открытии новых счетов на ее имя. После того, как она отдала все свои сбережения, мошенники убедили ее, что необходимо передать для якобы проверки в следственные органы имеющиеся у нее ювелирные изделия, которые также заберет курьер.
Женщина собрала цепочки, кольца, серьги, а также трое золотых часов, уложила их в сумку и передала приехавшей к ее дому женщине, также получив "документ" о приеме ценностей.
"Общий ущерб превысил 37,4 миллиона рублей", - подчеркнули в прокуратуре.
Установление лиц, причастных к совершению мошеннических действий, на контроле в Симоновской межрайонной прокуратуре, заключили в надзорном ведомстве.
