Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты, выдавая себя за сотрудников деканата или работников госструктур, используют психологическое давление на студентов, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты.

Среди признаков обмана — просьбы сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, предложения перейти в другой мессенджер или передать личные данные.

Для снижения рисков эксперт рекомендует не переходить по ссылкам из незнакомых писем и сообщений, использовать безопасный браузер, включить двухфакторную аутентификацию и настроить приватность в мессенджерах и соцсетях.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аферисты под видом сотрудников деканата используют психологическое давление, темы отчисления или проверки документов, а также ведут общение со студентами, притворяясь работниками госструктур, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты жертв, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

"Мошенники продолжают использовать психологическое давление и привычные цифровые каналы общения, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей. Нередко подобные схемы рассчитаны на студентов и молодых людей, которые активно общаются в чатах и быстро реагируют на сообщения, связанные с учебой или документами. Давление через темы "отчисления", "проверки" или представление кем-то из "госструктур" снижает критичность восприятия - человек начинает действовать на эмоциях, не успевая оценить ситуацию", - сказал Лунев.

Эксперт отметил, что мошенники активно используют схему, при которой "сотрудник деканата" сначала пишет студенту с угрозой отчисления за неуспеваемость, а потом пытается получить код из смс-сообщения для доступа к аккаунту жертвы.

Кроме того, Лунев назвал несколько признаков, которые могут указывать на обман. Среди них - просьбы сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, предложения перейти в другой мессенджер или передать личные данные.

"Если во время разговора возникает ощущение давления, лучше сделать паузу, завершить общение и перепроверить информацию через официальный канал связи. Настоящие сотрудники учебных заведений или государственных организаций не требуют сообщать пароли и коды подтверждения", - подчеркнул он.

Для того, чтобы снизить риски, эксперт рекомендует придерживаться нескольких базовых правил: не переходить по ссылкам из незнакомых писем и сообщений - они могут вести на фишинговые сайты, созданные для кражи данных. Если ссылка вызывает сомнения, лучше уточнить подробности у отправителя по другому каналу связи. Кроме того, стоит использовать безопасный браузер, который предупредит о попытке перейти на опасный сайт.

Также стоит включить двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах и настроить приватность в мессенджерах и соцсетях: ограничить доступ к номеру телефона и фотографиям. Заброшенные аккаунты на старых почтах и в соцсетях лучше удалить: они обычно плохо защищены и их могут использовать мошенники для рассылки вредоносного контента.