Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 30.05.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают студентов

Лунев: мошенники под видом сотрудников деканата обманывают студентов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты, выдавая себя за сотрудников деканата или работников госструктур, используют психологическое давление на студентов, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты.
  • Среди признаков обмана — просьбы сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, предложения перейти в другой мессенджер или передать личные данные.
  • Для снижения рисков эксперт рекомендует не переходить по ссылкам из незнакомых писем и сообщений, использовать безопасный браузер, включить двухфакторную аутентификацию и настроить приватность в мессенджерах и соцсетях.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Аферисты под видом сотрудников деканата используют психологическое давление, темы отчисления или проверки документов, а также ведут общение со студентами, притворяясь работниками госструктур, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты жертв, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Мошенники продолжают использовать психологическое давление и привычные цифровые каналы общения, чтобы получить доступ к личным данным и аккаунтам пользователей. Нередко подобные схемы рассчитаны на студентов и молодых людей, которые активно общаются в чатах и быстро реагируют на сообщения, связанные с учебой или документами. Давление через темы "отчисления", "проверки" или представление кем-то из "госструктур" снижает критичность восприятия - человек начинает действовать на эмоциях, не успевая оценить ситуацию", - сказал Лунев.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Мошенники предлагают школьникам платную пересдачу экзаменов
07:16
Эксперт отметил, что мошенники активно используют схему, при которой "сотрудник деканата" сначала пишет студенту с угрозой отчисления за неуспеваемость, а потом пытается получить код из смс-сообщения для доступа к аккаунту жертвы.
Кроме того, Лунев назвал несколько признаков, которые могут указывать на обман. Среди них - просьбы сохранить разговор в тайне, требования срочно принять решение, предложения перейти в другой мессенджер или передать личные данные.
"Если во время разговора возникает ощущение давления, лучше сделать паузу, завершить общение и перепроверить информацию через официальный канал связи. Настоящие сотрудники учебных заведений или государственных организаций не требуют сообщать пароли и коды подтверждения", - подчеркнул он.
Для того, чтобы снизить риски, эксперт рекомендует придерживаться нескольких базовых правил: не переходить по ссылкам из незнакомых писем и сообщений - они могут вести на фишинговые сайты, созданные для кражи данных. Если ссылка вызывает сомнения, лучше уточнить подробности у отправителя по другому каналу связи. Кроме того, стоит использовать безопасный браузер, который предупредит о попытке перейти на опасный сайт.
Также стоит включить двухфакторную аутентификацию во всех важных сервисах и настроить приватность в мессенджерах и соцсетях: ограничить доступ к номеру телефона и фотографиям. Заброшенные аккаунты на старых почтах и в соцсетях лучше удалить: они обычно плохо защищены и их могут использовать мошенники для рассылки вредоносного контента.
"Большинство подобных атак начинается не с технического взлома, а с попытки ввести человека в заблуждение. Технологии помогают повысить безопасность, однако внимательность и критическое мышление по-прежнему остаются главной защитой", - резюмировал Лунев.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
МВД назвало пароль, с помощью которого мошенники взламывают устройства
26 мая, 15:19
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала