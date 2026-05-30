Мошенники предлагают школьникам платную пересдачу экзаменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов.
- Фейковые апелляционные документы, подготовленные с использованием искусственного интеллекта, усилили новую мошенническую схему.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, рассказал РИА Новости руководитель юридической компании "Голендяев и партнеры", член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
"В 2026 году появилась новая схема - платная пересдача или исправление результатов. После того, как будут объявлены баллы, мошенники обещают "договориться" об изменении результатов через "своего человека" в региональной комиссии", - сказал юрист.
Он добавил, что схема усилилась на фоне появления фейков апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00