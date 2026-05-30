Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники под видом «сервиса поддержки» Telegram пугают россиян блокировкой аккаунта в мессенджере.

Аферисты отправляют сообщения с угрозами блокировки и предлагают перейти по ссылке для подтверждения учетной записи.

Специалисты в сфере IT рекомендуют не переходить по ссылке, удалить сообщение и заблокировать отправителя, а также проверить наличие двухфакторной аутентификации на аккаунте.

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Мошенники под видом "сервиса поддержки" Telegram начали пугать россиян блокировкой аккаунта в мессенджере – пользователю поступает сообщение о якобы множестве жалоб на подозрительную активность, ведущуюся с его учетной записи, выяснило РИА Новости.

В мессенджере появляется сообщение от отправителя "Сервис поддержки". При этом на иконке профиля отправителя изображен фирменный бумажный самолетик Telegram , помещенный в синий круг.

"В системе зафиксирована подозрительная активность с вашей учетной записи, что является нарушением правил использования Telegram. Oчeнь жaль, чтo Bы c этим столкнулись. K сожалению, иногда нaшa aнтиcпaм-cиcтeмa излишнe cуpoвo peaгиpуeт нa нeкoтopыe дeйcтвия", - пишут аферисты.

В сообщении говорится, что в связи с получением многочисленных жалоб на учетную запись пользователя, "техподдержка" вынуждена ввести "временые ограничения" (орфография сохранена). В сообщении есть не только грамматическая, но и стилистические ошибки.

"Ecли Bы cчитaeтe, чтo ограничение Вашего aккaунтa ошибочно, пожалуйста, выполните переход пo ccылкe и подтвердите свою учетную запись", - следует далее по тексту.

Ниже жертве предлагается активная ссылка, по которой ни в коем случае нельзя переходить.

Напоследок аферисты выступают с угрозой, утверждая, что, если пользователь проигнорирует сообщение, "с цeлью oбecпeчeния бeзoпacнocти" его aккaунт мoжeт быть зaблoкиpoвaн или удален со всеми данными.