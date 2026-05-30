Монсон назвал решение IIHF по российским спортсменам хорошим первым шагом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший боец ММА Джефф Монсон заявил РИА Новости, что решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета организации не допускать российские национальные сборные до участия в международных турнирах стало хорошим первым шагом, однако весь процесс отстранения спортсменов выглядит смешным.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
"Я думаю, это хороший шаг. Но знаете, я смотрел видео президента МОК несколько лет назад. Через два дня после того, как Россия начала СВО, они убрали российских атлетов из спорта. Это было очень смешно. В том видео, которое я смотрел, он сказал: "Спорт и политика никогда не будут смешаны, ты не можешь изгонять атлетов, ты не можешь наказывать спортсменов за решения, которые принимает правительство". А через два дня после начала СВО он убрал всех российских атлетов из олимпийского спорта. Это было очень смешно. Так что это хороший первый шаг, но весь процесс очень смешной", - сказал Монсон.