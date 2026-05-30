Молдавский народ должен поддержать вступление в НАТО, заявил глава МИД

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии не могут обсуждать вопрос вступления в НАТО, пока у этой идеи не будет широкой поддержки общества, заявил вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.

При этом сам министр признал, что является сторонником НАТО, и добавил, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему, чтобы "снять с нее табу".