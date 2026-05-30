Молдавский народ должен поддержать вступление в НАТО, заявил глава МИД
15:40 30.05.2026
Молдавский народ должен поддержать вступление в НАТО, заявил глава МИД

Глава МИД Попшой: Молдавский народ должен поддержать вступление в НАТО

© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
  • Власти Молдавии не могут обсуждать вопрос вступления в НАТО из-за отсутствия широкой поддержки общества.
  • Глава МИД Молдавии Михай Попшой признал, что является сторонником НАТО, и считает, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Власти Молдавии не могут обсуждать вопрос вступления в НАТО, пока у этой идеи не будет широкой поддержки общества, заявил вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.
"Вступление в НАТО, как и в любую другую международную структуру, зависит от воли наших граждан. При наличии широкой поддержки это можно будет рассматривать как серьезную перспективу и включить в повестку. В нашем случае, как вы знаете, по разным причинам такой поддержки не было", - заявил Попшой в эфире телеканала Vocea Basarabiei.
При этом сам министр признал, что является сторонником НАТО, и добавил, что гражданскому обществу и СМИ стоит чаще поднимать эту тему, чтобы "снять с нее табу".
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Майи Санду в стране стали часто проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. По данным опросов, идею возможного вступления в НАТО поддерживают около трети жителей республики.
