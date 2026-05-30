В Молдавии передали в суд дело о контрабанде оружия с Украины для Израиля

КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Молдавии передала в суд дело против пяти граждан республики, которые обвиняются в контрабанде оружия с Украины с целью его поставки в Израиль.

Таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины

"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) объявила о передаче в суд дела против пяти мужчин, обвиняемых в контрабанде военного оружия с Украины в Молдавию с целью его экспорта через Румынию в Израиль в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте прокуратуры.

Все задержанные являются жителями Молдавии, прокурорам удалось задержать организатора, логиста, который занимался хранением оружия, брокера, экспортера и одного из водителей, который привез оружие с Украины.

Следствие выяснило, что оружие ввозили в Молдавию, начиная с 2023 года. На таможне груз пытались выдать за "изделия из черного листового металла". После проверки в ящиках обнаружили переносную пусковую установку зенитных ракет, переносную пусковую трубу зенитного ракетного комплекса, восемь переносных противотанковых гранатометов РПГ, семь противотанковых ракетных установок РПГ и транспортные трубы, еще одну модель транспортной трубы противотанковой ракетной установки РПГ, 13 пусковых и транспортных контейнеров, компонентов противотанкового ракетного комплекса, пять других объектов, аналогичных пусковым и транспортным трубам противотанковых ракет. Также в Израиль должны были отправиться 18 противотанковых комплексов с ракетами с лазерным наведением и поврежденный беспилотник.