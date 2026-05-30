Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии передали в суд дело о контрабанде оружия с Украины для Израиля - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 30.05.2026
В Молдавии передали в суд дело о контрабанде оружия с Украины для Израиля

В Молдавии пятерых жителей судят за контрабанду оружия с Украины для Израиля

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Молдавии передала в суд дело против пяти граждан республики, обвиняемых в контрабанде оружия с Украины.
  • Таможня Румынии задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами, которые пытались выдать за "изделия из черного листового металла".
  • Генпрокуратура сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины с целью его экспорта через Румынию в Израиль.
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Прокуратура Молдавии передала в суд дело против пяти граждан республики, которые обвиняются в контрабанде оружия с Украины с целью его поставки в Израиль.
Таможня Румынии 20 ноября задержала на границе с Молдавией грузовик с огнестрельным оружием и гранатометами. Водитель, гражданин Молдавии, предъявил сопроводительные документы на груз. Генпрокуратура Молдавии сообщила, что оружие было ввезено в Молдавию с Украины.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Европе боятся масштабной контрабанды оружия с Украины
10 мая, 22:12
"Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особыми делами (PCCOCS) объявила о передаче в суд дела против пяти мужчин, обвиняемых в контрабанде военного оружия с Украины в Молдавию с целью его экспорта через Румынию в Израиль в ноябре 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Все задержанные являются жителями Молдавии, прокурорам удалось задержать организатора, логиста, который занимался хранением оружия, брокера, экспортера и одного из водителей, который привез оружие с Украины.
Следствие выяснило, что оружие ввозили в Молдавию, начиная с 2023 года. На таможне груз пытались выдать за "изделия из черного листового металла". После проверки в ящиках обнаружили переносную пусковую установку зенитных ракет, переносную пусковую трубу зенитного ракетного комплекса, восемь переносных противотанковых гранатометов РПГ, семь противотанковых ракетных установок РПГ и транспортные трубы, еще одну модель транспортной трубы противотанковой ракетной установки РПГ, 13 пусковых и транспортных контейнеров, компонентов противотанкового ракетного комплекса, пять других объектов, аналогичных пусковым и транспортным трубам противотанковых ракет. Также в Израиль должны были отправиться 18 противотанковых комплексов с ракетами с лазерным наведением и поврежденный беспилотник.
Прокуратура PCCOCS направила в суд материалы уголовного дела по этой организованной преступной группе по трем обвинениям. Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за незаконный ввоз оружия в Молдавию, его хранение и попытку незаконного вывоза из страны составляет 10 лет лишения свободы.
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Кремле оценили решение Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине
29 мая, 09:51
 
В миреМолдавияУкраинаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала