Миротворцев из России высоко оценивают в миссиях ООН, рассказал эксперт

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российские специалисты сохраняют высокий авторитет в международных миротворческих структурах благодаря профессиональной подготовке и опыту, заявил РИА Новости подполковник запаса, президент межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Юрий Видакас.
"Российских военных наблюдателей и полицейских экспертов оценивают очень высоко в ООН. Это было признано всеми, включая и руководство Организации", - сказал Видакас.
По его словам, Россия обладает сильной школой подготовки миротворцев для Организации Объединенных Наций, а отечественные эксперты востребованы в том числе по отдельным профильным направлениям.
"Мы (РФ - ред.) продолжаем направлять военных наблюдателей и полицейских в миротворческие миссии ООН", - подчеркнул он.
29 мая ежегодно отмечается Международный день миротворцев ООН. Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции от 11 декабря 2002 года. В резолюции предложено государствам-членам ООН, неправительственным организациям и отдельным гражданам отмечать этот день как дань памяти погибшим, как знак уважения к служившим и продолжающим служить людям в составе операций ООН по поддержанию мира.
