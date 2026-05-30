Минпросвещения обновит стандарт обучения в старших классах - РИА Новости, 30.05.2026
02:58 30.05.2026
© iStock.com / izusek — Ученики во время урока информатики
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпросвещения России планирует ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования в 10–11-х классах с 1 сентября 2027 года.
  • Школьники получат право изучать все предметы на базовом уровне, но будет предусмотрена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля.
  • Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в 2027 году планирует обновить стандарт обучения в 10-11-х классах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"С 1 сентября 2027 года планируется ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования (10-11-е классы - ред.), разработанный Минпросвещения России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля.
"Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов.
В ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.
Утвердить проект предполагается в июле.
