Минпросвещения обновит стандарт обучения в старших классах

© iStock.com / izusek Ученики во время урока информатики

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпросвещения России планирует ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования в 10–11-х классах с 1 сентября 2027 года.

Школьники получат право изучать все предметы на базовом уровне, но будет предусмотрена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля.

Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Минпросвещения России в 2027 году планирует обновить стандарт обучения в 10-11-х классах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"С 1 сентября 2027 года планируется ввести обновленный федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования (10-11-е классы - ред.), разработанный Минпросвещения России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проект документа закрепляет право школьников изучать все предметы только на базовом уровне, при этом учащимся предоставлена возможность углубленного изучения предметов в рамках выбранного профиля.

"Те, кому нужна общая подготовка, могут выбрать базовый уровень, а тем, кто ориентирован на углубленное изучение отдельных предметов, мы даем инструменты. В школах продолжится обучение по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что образовательная организация самостоятельно определит формирование внутри этих профилей узконаправленных групп или классов.

В ведомстве отметили, что программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут включены в перечень метапредметных результатов.