15:46 30.05.2026 (обновлено: 15:47 30.05.2026)
В Нижегородской области появится министерство защиты объектов от вражеских БПЛА

Нижний Новгород. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области появится министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от вражеских беспилотников.
  • Новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин.
  • В едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, относящиеся к обороноспособности страны и обеспечению безопасности региона в условиях проведения СВО.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от вражеских беспилотников появится в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Ключевым изменением в структуре регионального правительства станет создание нового органа исполнительной власти – министерства защиты объектов Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое министерство будет курировать заместитель председателя правительства региона Владимир Тужилин, который переходит в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. Кроме того, в этот же блок переходит заместитель председателя нижегородского правительства Владимир Жаров, в чьи полномочия входит курирование вопросов, связанных со специальной военной операцией.
"Таким образом в едином блоке правительства будут сосредоточены ключевые функции, которые относятся как к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны в целом, так и к обеспечению безопасности самого региона в условиях проведения СВО. Это и всестороннее содействие министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Нижегородская областьГлеб НикитинСергей ПоловниковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
