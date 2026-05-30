Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США, пишут СМИ

04:17 30.05.2026
CNBC: Mercedes-Benz может уйти с рынка США из-за антикитайского законопроекта

  • В конгрессе США рассматривается законопроект, направленный на запрет деятельности автопроизводителей, имеющих прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, например, Китая.
  • Законопроект может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz.
  • Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Автомобили Mercedes могут уйти с рынка США из-за законопроекта, ограничивающего деятельность китайских автомобильных компаний в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли.
Телеканал отмечает, что в конгрессе США рассматривается новый двухпартийный законопроект, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, "имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, например, Китая, импортировать, продавать или производить автомобили для продажи в США".
"Законопроект, направленный на блокирование деятельности автопроизводителей, связанных с Китаем, может привести к запрету в США на продажу новых автомобилей Mercedes-Benz", - говорится в сообщении телеканала.
Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz является государственная китайская автомобильная компания BAIC, ранее известная как Beijing Automotive Industrial.
