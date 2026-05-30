В Мексике не поселили ни одну из сборных - фаворитов ЧМ-2026 по футболу

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты согласно рейтингу Международной футбольной ассоциации (ФИФА), не поселили на территории Мексики, обратило внимание РИА Новости.
В Канаде, помимо сборной этой страны, будут жить и тренироваться только панамцы.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 команд.