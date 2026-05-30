Рейтинг@Mail.ru
В Мексике не поселили ни одну из сборных - фаворитов ЧМ-2026 по футболу - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:38 30.05.2026 (обновлено: 09:41 30.05.2026)
В Мексике не поселили ни одну из сборных - фаворитов ЧМ-2026 по футболу

РИА Новости: в Мексике не поселили фаворитов чемпионата мира по футболу

© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Соцсети турнира
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты по рейтингу ФИФА, не поселили на территории Мексики.
  • Базы всех фаворитов турнира находятся на территории США.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, в нем примут участие 48 команд.
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты согласно рейтингу Международной футбольной ассоциации (ФИФА), не поселили на территории Мексики, обратило внимание РИА Новости.
Базы всех фаворитов турнира, среди которых действующий чемпион мира Аргентина, рекордсмен по количеству трофеев Бразилия, а также сборные Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Марокко, Бельгии и Германии, находятся на территории США, свидетельствуют изученные агентством данные ФИФА.
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Колосков заявил, что не получал приглашения на ЧМ-2026 и не ждет его
Вчера, 15:04
В Мексике же будут базироваться команды Уругвая, Колумбии, Туниса, ЮАР, Ирана, Южной Кореи и самой Мексики.
В Канаде, помимо сборной этой страны, будут жить и тренироваться только панамцы.
На территории Соединенных Штатов разместятся не только сильнейшие команды, но и потенциальные аутсайдеры, такие как команды Гаити и Кюрасао.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем примут участие 48 команд.
Неймар - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Бразилия может остаться без Неймара на ЧМ-2026, пишут СМИ
28 мая, 11:26
 
ФутболЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)СШАМексикаКанада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала