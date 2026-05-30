Жители Магадана сообщили о появлении медведей на окраинах города

МАГАДАН, 30 мая - РИА Новости. Охотоведы многократно выезжали на вызовы жителей Магадана, сообщавших о появлении медведей на окраинах города, при этом удавалось обнаружить лишь следы животных, рассказала РИА Новости начальник отдела департамента Госохотнадзора министерства природных ресурсов Магаданской области Анна Борисова.
Власти региона официально установили санитарную зону вокруг населенных пунктов Магаданской области, куда медведи заходить не должны. Охотоведы выезжают на место после каждого заявления жителей.
"Сотрудники управления выезжали и на отсыпку, где видели медведей у моря, и на Садовую (улицу - ред.), в дачный район. Данные территории взяты на контроль. Особей не обнаружено. Следы обнаружены, но они уходили далеко и высоко в лесной массив. Но все равно данная территория - на особом контроле. Периодически мы ее осматриваем", - рассказала Борисова.
Она добавила, что о каждом появлении хищников жителям региона следует сообщать по номеру 112.
Жители улицы Садовая в дачном поселке на окраине Магадана обратились к охотоведам после того, как обнаружили большие следы медведя рядом со своими домами, рассказала РИА Новости жительница города Маргарита Пинчук.
"Следы увидел мой муж, они есть до сих пор. Он (медведь - ред.) прошел по всей улице и ушел в лес. Здесь люди живут круглогодично. То есть это не место, куда приезжают и уезжают. Есть люди, которые живут круглый год. У нас собака, мы не сильно переживаем", - рассказала Пинчук.
Она пояснила, что сразу же обратилась к охотоведам.