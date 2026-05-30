"Остался месяц": Медведева раскрыла детали летней свадьбы
12:53 30.05.2026
"Остался месяц": Медведева раскрыла детали летней свадьбы

Евгения Медведева рассказала, что выйдет замуж за Ильдара Гайнутдинова летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выйдет замуж за танцовщика Ильдара Гайнутдинова ближайшим летом.
  • Подготовка к свадьбе проходит комфортно благодаря профессиональной команде, которая помогает паре.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что выйдет замуж за танцовщика Ильдара Гайнутдинова ближайшим летом.
"Уже совсем скоро", - сказала о свадьбе Медведева, цитирует которую woman.ru.
"Около месяца", - добавил Гайнутдинов.

Пара не стремилась выбрать особенную дату для церемонии. По словам невесты, любая свадебная дата красива сама по себе.

"Подготовка проходит хорошо, семейно, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила. Поскольку девочки знают наш график, нашу загруженность. Они стараются сделать все для нас - и у них получается", - поделилась Медведева на V Национальной премии Института развития интернета.

Медведевой 26 лет. В апреле 2023 года она объявила о завершении спортивной карьеры. С 2024 года состоит в отношениях с Гайнутдиновым. В ноябре 2025 года состоялась помолвка пары.
