"Остался месяц": Медведева раскрыла детали летней свадьбы

- Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выйдет замуж за танцовщика Ильдара Гайнутдинова ближайшим летом.
- Подготовка к свадьбе проходит комфортно благодаря профессиональной команде, которая помогает паре.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что выйдет замуж за танцовщика Ильдара Гайнутдинова ближайшим летом.
"Уже совсем скоро", - сказала о свадьбе Медведева, цитирует которую woman.ru.
"Около месяца", - добавил Гайнутдинов.
Пара не стремилась выбрать особенную дату для церемонии. По словам невесты, любая свадебная дата красива сама по себе.
"Подготовка проходит хорошо, семейно, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила. Поскольку девочки знают наш график, нашу загруженность. Они стараются сделать все для нас - и у них получается", - поделилась Медведева на V Национальной премии Института развития интернета.
Медведевой 26 лет. В апреле 2023 года она объявила о завершении спортивной карьеры. С 2024 года состоит в отношениях с Гайнутдиновым. В ноябре 2025 года состоялась помолвка пары.
