Загитова будет ловить букет невесты? Медведева раскрыла детали свадьбы

Евгения Медведева уже совсем скоро выйдет замуж. РИА Новости раскрывает детали организации грандиозного околоспортивного события этого лета.

Любовь по сценарию?

Ильдар сделал Жене предложение в ноябре 2025 года. Перед этим они почти год были в отношениях, встретившись на работе - оба участвовали в проекте "Звездные танцы". Их история любви доходит до поклонников выверенно, как дипломный проект выпускника факультета пиара. Знакомство в красивых декорациях, сразу игра в любовь через танец, время на сближение без особого внимания публики. Потом черно-белая фотосессия в соцсетях для подтверждения факта отношений. Появление на ковровых дорожках в стильных костюмах, согласованных между собой по цвету. Никаких случайных папарацци-фото в неудачных ракурсах и плохом освещении. Наконец, почти идеальное инстаграмное предложение руки и сердца с коленом Ильдара, кольцом известного ювелирного бренда и эмоциями Жени в стиле старого Голливуда.

В общем, было понятно, что и сама свадебная церемония будет организована так, как завещают в специализированных журналах - с размахом, с учетом всех модных тенденций и со специально приглашенными журналистами, которые будут освещать праздник.

Женя и Ильдар появились вместе на V премии Института развития интернета. Гайнутдинов рассказал, что до торжества остался месяц. Пара объяснила, что они воспользовались услугами специального свадебного бюро. Распорядители берут на себя все организационные моменты, решают все проблемы, согласовывая ключевые детали с женихом и невестой. Заказчики им достались не самые привередливые - по словам Жени, они не та пара, которая будет заваливать организаторов референсами и пожеланиями. Главное - минимум потраченного времени.

« "Подготовка проходит хорошо, семейно, комфортно. Мы не волнуемся. У нас профессиональная команда, которая нас максимально разгрузила. Поскольку девочки знают наш график, нашу загруженность. Они стараются сделать все для нас, и у них получается", - цитирует Евгению Woman.ru.

© Фото : соцсети Евгении Медведевой Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов © Фото : соцсети Евгении Медведевой Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов

Медовый месяц до свадьбы

Многие молодожены помешаны на нумерологии и готовы пойти на любые жертвы, лишь бы выбрать красивую дату для церемонии. Ильдар говорит, что их дата самая обычная. Женя поправляет его, что любая свадебная дата красива сама по себе. Что ж, тогда можно предположить, что свадьба точно пройдет не 26.06.2026.

« "Уже совсем скоро", - сказала Медведева о свадьбе. "Около месяца уже", - добавил Гайнутдинов.

Современные женихи и невесты имеют больше возможностей путешествовать, а потому могут не планировать условный медовый месяц в поездке сразу после свадьбы. Женя и Ильдар недавно вернулись с Мальдивских островов. Так что свадебное путешествие, скорее всего, будет тогда, когда позволит рабочий график.

Обычно самый животрепещущий вопрос для невесты - какое выбрать свадебное платье. Женя говорит, что она уже определилась. По традиции последних лет, одним нарядом дело может не ограничиться - обычно девушки выбирают более пышное и торжественное платье для официальной части церемонии и более простое и удобное - для банкета и танцев.

Танцы, кстати, отдельная история. Поскольку Ильдар профессионал в этом деле, а Евгения всю карьеру изучала хореографию, от их свадебного танца можно ожидать чего-то особенного и очень красивого - с поддержками, акцентированными позировками и продуманным рисунком движения. Хотя, возможно, просто романтическое кружение под какую-нибудь красивую песню выглядело бы даже уместнее и проще. Все и так знают, что они отлично двигаются - можно насладиться временем вдвоем и ничего сверхъестественного не изображать.

Будет ли букет невесты?

Забавно, что Женя уже имела возможность поиграть в невесту на турнире "Русский вызов" в марте. Тогда она показала программу на одноименную песню Глюкозы, спрятав короткое пышное белое платье под черный лакированный плащ. И даже бросок букета уже отработала.

Пока остается открытым вопрос со списком гостей с пикантными нюансами. Пригласит ли Женя своих тренеров во главе с Этери Тутберидзе, придет ли на свадьбу соперница-подруга Алина Загитова - ей был бы как раз кстати пойманный букет, учитывая недавно предъявленного публике бойфренда.