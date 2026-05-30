Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые врачебные специальности - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 30.05.2026 (обновлено: 15:41 30.05.2026)
В России появятся новые врачебные специальности

В РФ с 1 сентября появятся врачи по медицине здорового долголетия и нутрициологи

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября в России появятся должности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.
  • Из номенклатуры медицинских должностей исключат специальности, которые устарели и потеряли актуальность.
  • Специалисты, принятые на исключенные должности до определенного срока, продолжат работать.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Минздрав утвердил обновленную номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников.
Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, с осени в перечень войдут врач по медицине здорового долголетия и нутрициолог.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Мурашко рассказал, как Минздрав будет снижать бумажную нагрузку на медиков
11 мая, 08:01
Из списка также планируют исключить специальности, которые устарели и потеряли свою актуальность. Их функции передадут в более развернутые направления.
Так, с 1 сентября 2026 года не будет осуществляться прием на следующие должности: врач — акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач — клинический миколог, врач-лаборант, врач — лабораторный миколог, врач — офтальмолог-протезист, врач-педиатр городской, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр подростковый участковый, врач — психиатр-нарколог участковый, врач-сексолог, врач — сурдолог-протезист, врач-терапевт подростковый, зубной врач и фельдшер-нарколог.
Кроме того, с 1 сентября 2028 года не будет вестись набор на должности врач-бактериолог, врач-вирусолог и врач-паразитолог.
Специалисты, принятые на вышеперечисленные должности до определенного срока, продолжат работать.
Доктор рассматривает изображение мозга крупным планом - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Новая разработка российских врачей позволит раньше распознавать деменцию
13 мая, 08:00
 
Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала