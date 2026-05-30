Рейтинг@Mail.ru
Масалитин оценил возраст и опыт Игдисамова - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:12 30.05.2026
Масалитин оценил возраст и опыт Игдисамова

Масалитин: Акинфеев старше Игдисамова, неизвестно, как они будут общаться

© РИА Новости / Григорий СысоевДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валерий Масалитин считает назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА рискованным из-за недостатка опыта у специалиста.
  • Масалитин отметил, что Игдисамову необходим опытный наставник, чтобы набираться опыта в роли второго тренера или консультанта.
  • Масалитин предпочитает видеть российских тренеров в РПЛ, но считает, что Игдисамову следует набраться опыта в Первой или Второй лиге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что возможное назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев связано с большим риском из-за недостатка опыта у специалиста.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Игдисамов. ЦСКА завершил сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал ЛЧ против "Арсенала"
Вчера, 17:49
"Честно, риск большой. Конечно, хочется, чтобы у ЦСКА появился хороший свой тренер хотя бы на 3–5 лет. Если придет специалист уровня Хиддинка, все будут только за. А Игдисамову самому нужен очень опытный наставник, чтобы он учился как второй тренер или консультант. Это необходимо, чтобы он набирался опыта", - сказал Масалитин.
"Теперь придет Игдисамов, а Акинфеев старше его (Акинфеев родился в апреле 1986 года, Игдисамов - в июле - прим. ред.). Как они будут общаться? Никто не знает. Иностранцы получают много денег, и, если не будут уважать молодого тренера, начнутся конфликты, трения - одни минусы. Как быстро это сгладится? Если результата не будет, начнется давление, трибуны будут свистеть, пресса задушит, конфликты с игроками. Команда - живой организм, все чувствует. Как только тренер поплывет, команда это почувствует", - отметил Масалитин.
Собеседник агентства добавил, что он предпочитает видеть российских тренеров в РПЛ, но Игдисамову нужно набраться опыта в Первой или Второй лиге. "Если у него будет прогресс в лигах пониже - ради бога, почему нет? Вспомним Романцева: начинал со второй лиги, потом "Спартак" (Орджоникидзе) в первой лиге, затем возглавил (московский) "Спартак" и добился результатов. Такой же путь прошел Газзаев - тоже тренировал "Спартак" (Орджоникидзе), потом "Динамо". Редко, когда сразу все получается. Нужно завоевать авторитет, иметь тренерское мастерство", - сказал Масалитин.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Дзюба не исключил возвращения в "Спартак"
Вчера, 16:16
 
ФутболСпортСССРВалерий МасалитинФабио ЧелестиниПФК ЦСКАСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала