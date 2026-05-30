Масалитин оценил возраст и опыт Игдисамова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Масалитин считает назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА рискованным из-за недостатка опыта у специалиста.
- Масалитин отметил, что Игдисамову необходим опытный наставник, чтобы набираться опыта в роли второго тренера или консультанта.
- Масалитин предпочитает видеть российских тренеров в РПЛ, но считает, что Игдисамову следует набраться опыта в Первой или Второй лиге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что возможное назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером армейцев связано с большим риском из-за недостатка опыта у специалиста.
ЦСКА 4 мая объявил, что швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера. С того момента исполняющим обязанности является работавший ранее в академии клуба Игдисамов. ЦСКА завершил сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) на пятом месте.
"Честно, риск большой. Конечно, хочется, чтобы у ЦСКА появился хороший свой тренер хотя бы на 3–5 лет. Если придет специалист уровня Хиддинка, все будут только за. А Игдисамову самому нужен очень опытный наставник, чтобы он учился как второй тренер или консультант. Это необходимо, чтобы он набирался опыта", - сказал Масалитин.
"Теперь придет Игдисамов, а Акинфеев старше его (Акинфеев родился в апреле 1986 года, Игдисамов - в июле - прим. ред.). Как они будут общаться? Никто не знает. Иностранцы получают много денег, и, если не будут уважать молодого тренера, начнутся конфликты, трения - одни минусы. Как быстро это сгладится? Если результата не будет, начнется давление, трибуны будут свистеть, пресса задушит, конфликты с игроками. Команда - живой организм, все чувствует. Как только тренер поплывет, команда это почувствует", - отметил Масалитин.
Собеседник агентства добавил, что он предпочитает видеть российских тренеров в РПЛ, но Игдисамову нужно набраться опыта в Первой или Второй лиге. "Если у него будет прогресс в лигах пониже - ради бога, почему нет? Вспомним Романцева: начинал со второй лиги, потом "Спартак" (Орджоникидзе) в первой лиге, затем возглавил (московский) "Спартак" и добился результатов. Такой же путь прошел Газзаев - тоже тренировал "Спартак" (Орджоникидзе), потом "Динамо". Редко, когда сразу все получается. Нужно завоевать авторитет, иметь тренерское мастерство", - сказал Масалитин.
Дзюба не исключил возвращения в "Спартак"
Вчера, 16:16