В Париже магазины закрывают витрины в ожидании беспорядков после финала ЛЧ

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Магазины на Елисейских полях в Париже ставят решетки и защитные панели на витрины, окна и двери в преддверии возможных беспорядков после финала Лиги чемпионов, сообщает в субботу телеканал CNews.
Решающий матч между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Арсеналом" состоится 30 мая в Будапеште. Французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.
"За несколько часов до финала Лиги чемпионов… продавцы магазинов, расположенных вдоль Елисейских полей, ставят баррикады, ожидая возможные беспорядки вечером", - говорится в материале.
Свои витрины с помощью решеток или защитных панелей укрепили бутики Lancôme, Louis Vuitton, автосалон Renault и другие магазины, сообщает телеканал. Отделение банка Société Générale забило фанерой все окна и двери.
Как напоминает CNews, все рестораны и магазины на Елисейских полях смогут работать в субботу только до 17 часов (18.00 мск). После этого движение по улице перекроют, и она превратится в большую пешеходную зону. Продолжить работу смогут только отели.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.