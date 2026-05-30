В Париже магазины закрывают витрины в ожидании беспорядков после финала ЛЧ

Решающий матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште, и французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.

ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Магазины на Елисейских полях в Париже ставят решетки и защитные панели на витрины, окна и двери в преддверии возможных беспорядков после финала Лиги чемпионов, сообщает в субботу телеканал CNews.

"За несколько часов до финала Лиги чемпионов … продавцы магазинов, расположенных вдоль Елисейских полей, ставят баррикады, ожидая возможные беспорядки вечером", - говорится в материале.

Свои витрины с помощью решеток или защитных панелей укрепили бутики Lancôme, Louis Vuitton, автосалон Renault и другие магазины, сообщает телеканал. Отделение банка Société Générale забило фанерой все окна и двери.

Как напоминает CNews, все рестораны и магазины на Елисейских полях смогут работать в субботу только до 17 часов (18.00 мск). После этого движение по улице перекроют, и она превратится в большую пешеходную зону. Продолжить работу смогут только отели.