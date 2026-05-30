Рейтинг@Mail.ru
В Париже магазины закрывают витрины в ожидании беспорядков после финала ЛЧ - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:41 30.05.2026
В Париже магазины закрывают витрины в ожидании беспорядков после финала ЛЧ

Магазины В Париже баррикадируют витрины в ожидании беспорядков после финала ЛЧ

© Depositphotos.com / bellenaПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Depositphotos.com / bellena
Париж. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магазины на Елисейских полях в Париже укрепляют витрины, окна и двери защитными конструкциями в преддверии возможных беспорядков после финала Лиги чемпионов.
  • Решающий матч между «Пари Сен-Жермен» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште, и французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.
ПАРИЖ, 30 мая - РИА Новости. Магазины на Елисейских полях в Париже ставят решетки и защитные панели на витрины, окна и двери в преддверии возможных беспорядков после финала Лиги чемпионов, сообщает в субботу телеканал CNews.
Решающий матч между французским "Пари Сен-Жермен" и английским "Арсеналом" состоится 30 мая в Будапеште. Французские правоохранители ожидают массовые беспорядки в Париже в этот день.
Арне Слот - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Слота уволили из "Ливерпуля"
Вчера, 14:23
"За несколько часов до финала Лиги чемпионов… продавцы магазинов, расположенных вдоль Елисейских полей, ставят баррикады, ожидая возможные беспорядки вечером", - говорится в материале.
Свои витрины с помощью решеток или защитных панелей укрепили бутики Lancôme, Louis Vuitton, автосалон Renault и другие магазины, сообщает телеканал. Отделение банка Société Générale забило фанерой все окна и двери.
Как напоминает CNews, все рестораны и магазины на Елисейских полях смогут работать в субботу только до 17 часов (18.00 мск). После этого движение по улице перекроют, и она превратится в большую пешеходную зону. Продолжить работу смогут только отели.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Из них восемь тысяч будут следить за порядком в Париже и его пригородах.
Эмблемы финалистов ЛЧ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов и "ПСЖ" омрачат сказку "Арсенала"? Все о великом финале ЛЧ
Вчера, 12:00
 
ФутболВ миреПарижБудапештПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала