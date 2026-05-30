Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фанаты футбольного клуба «Арсенал» пытались устроить беспорядки после проигрыша в финале Лиги чемпионов.
- «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 — по пенальти).
- Полиция Лондона оперативно задержала фанатов, пытавшихся устроить беспорядки у стадиона «Эмирейтс».
ЛОНДОН, 30 мая - РИА Новости. Полиция Лондона в субботу задержала нескольких фанатов футбольного клуба "Арсенал", пытавшихся устроить беспорядки после проигрыша клуба в финале Лиги чемпионов, передает корреспондент РИА Новости.
"ПСЖ" в субботу обыграл английский "Арсенал" в финале турнира в Будапеште (1:1, 4:3 - по пенальти). "ПСЖ", за который выступал российский вратарь Матвей Сафонов, и ранее был обладателем трофея.
После объявления победы "ПСЖ" фанаты клуба, собравшиеся смотреть игру у своего домашнего стадиона "Эмирейтс" на севере Лондона, начали расходиться, выражая надежду на победу в следующем сезоне.
Вокруг стадиона присутствуют сотни полицейских.
Некоторые фанаты, многие из которых находятся в состоянии алкогольного опьянения, из-за расстроенных чувств вступили в пререкания с полицией. Некоторые также попыталась вступить в драку, однако были оперативно задержаны и увезены в автозаках. Но целом обстановка у стадиона спокойная.
Ранее в мае "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу, вследствие чего победителем турнира досрочно стал лондонский "Арсенал". Это его первое чемпионство с сезона-2003/04. Лондонский клуб выиграл национальное первенство в 14-й раз в истории. Чаще в чемпионате Англии побеждали только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", в активе которых по 20 титулов.