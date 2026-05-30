01:04 30.05.2026
При израильских авиаударах по югу Ливана погибло более десяти человек

Последствия израильского авиаудара на юге Ливана. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли, еще восемь пострадали в результате израильских ударов по югу Ливана, сообщает телеканал Al-Jazeera.
"Наши коллеги сообщают, что в результате израильских авиаударов погибли 11 человек, в том числе фельдшер, и еще восемь получили ранения", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что жертвы стали последствием ударов по ряду городов на юге Ливана.
Несмотря на объявленный в ходе переговоров в Вашингтоне режим прекращения огня, Израиль продолжает ежедневно наносить удары по десяткам населенных пунктов Ливана, включая крупные города Тир и Набатия.
